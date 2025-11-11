Статистика «Спартака» при Деяне Станковиче: количество матчей, побед, поражений

Во вторник, 11 ноября, московский «Спартак» объявил, что Деян Станкович покидает пост главного тренера команды.

Сербский специалист занимал указанную должность с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 25 очков и на текущий момент занимает шестое место. В первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Локомотив» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.

