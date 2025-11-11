Франко Камоцци высказался об увольнении Станковича из «Спартака»

Советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци признался, что его не удивило увольнение серба Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

«Я не удивлён увольнением Станковича из «Спартака». Его работа в «Спартаке» наполовину хорошая, а наполовину — плохая. Но у меня нет ни хороших, ни плохих примеров, которые я мог бы упомянуть», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» объявил об увольнении Станковича 11 ноября. Специалист работал в команде с 2024 года, сейчас москвичи идут на шестом месте в Российской Премьер-Лиге, набрав в 15 матчах 25 очков.