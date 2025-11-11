Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал подробно оценивать сборную Перу, с которой его команда проведёт товарищеский матч в Санкт-Петербурге 12 ноября.

«Сафонов на завтра планируется в старте. Что касается Перу, глобальные выводы делать не нужно. Под руководством этого тренера они сыграли одну игру. Говорить что-то неправильно. Составы меняются, игроки меняются. Да, это техничные, добротные футболисты. Просто нам точно не будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сборную Перу с сентября 2025 года тренирует Мануэль Баретто. Матч со сборной России на «Газпром Арене» начнётся в 20:00 мск.