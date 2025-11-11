Скидки
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Перу

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о сборной Перу
Главный тренер сборной России Валерий Карпин не стал подробно оценивать сборную Перу, с которой его команда проведёт товарищеский матч в Санкт-Петербурге 12 ноября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сафонов на завтра планируется в старте. Что касается Перу, глобальные выводы делать не нужно. Под руководством этого тренера они сыграли одну игру. Говорить что-то неправильно. Составы меняются, игроки меняются. Да, это техничные, добротные футболисты. Просто нам точно не будет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Сборную Перу с сентября 2025 года тренирует Мануэль Баретто. Матч со сборной России на «Газпром Арене» начнётся в 20:00 мск.

Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
Сборная России сыграет с Перу и Чили. Что покажут подопечные Карпина?
