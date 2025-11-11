Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Карпин назвал два самых запоминающихся гола за сборную России

Валерий Карпин назвал два самых запоминающихся гола за сборную России
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о самых запоминающихся мячах, забитых в составе национальной команды.

«Думаю, что самые запоминающиеся мои два гола за сборную России — французам и украинцам», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Валерий Карпин выступал за сборную России с 1992 по 2003 годы. В составе национальной команды он провёл 72 игры и забил 17 мячей.

В ноябре сборной России предстоит провести два товарищеских матча с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи состоятся на стадионах «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Карпин — о невызове Мостового: интереснее посмотреть на Садулаева и Глебова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android