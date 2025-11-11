Валерий Карпин назвал два самых запоминающихся гола за сборную России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о самых запоминающихся мячах, забитых в составе национальной команды.
«Думаю, что самые запоминающиеся мои два гола за сборную России — французам и украинцам», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Валерий Карпин выступал за сборную России с 1992 по 2003 годы. В составе национальной команды он провёл 72 игры и забил 17 мячей.
В ноябре сборной России предстоит провести два товарищеских матча с командами Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября). Встречи состоятся на стадионах «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и «Фишт» в Сочи.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
