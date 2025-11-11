Скидки
«Не собираемся разжигать споры». Президент Федерации футбола Испании — о ситуации с Ямалем

«Не собираемся разжигать споры». Президент Федерации футбола Испании — о ситуации с Ямалем
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Рафаэль Лусан высказался об исключении нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля из состава сборной на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с командами Грузии и Турции.

«Мы должны заботиться об игроке. Иногда возникают обстоятельства, которые можно было бы уладить лучше, но он игрок клуба, игрок сборной, и он важен для обоих. Мы будем надеяться на его скорейшее выздоровление. Это непредвиденные обстоятельства, и мы обязаны действовать. Мы не собираемся разжигать споры. Главное, чтобы он был в клубе и сборной», — приводит слова Лусана Marca.

Ямаль был исключён из состава сборной Испании по медицинским причинам. Однако это произошло без согласования с медицинским штабом сборной, что вызвало удивление и недовольство тренерского штаба.

Официально
Ламин Ямаль исключён из сборной Испании, Федерация футбола страны сделала заявление
