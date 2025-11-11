Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой: всё шло к увольнению Станковича из «Спартака» — я говорил это пару недель назад

Мостовой: всё шло к увольнению Станковича из «Спартака» — я говорил это пару недель назад
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера клуба.

«Пару недель назад я говорил, что, скорее всего, что-то произойдёт. Я думал, что это произойдёт в зимнюю паузу. Это произошло немного раньше. С чем это связано? Не мне отвечать. К этому всё шло», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон. Он возглавил «Спартак» перед сезоном-2024/2025. Под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в прошедшем сезоне в РПЛ и дошли до финала Пути регионов Кубка России.

Материалы по теме
Фото
«Спасибо за работу, Деян!» «Cпартак» опубликовал пост, посвящённый Станковичу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android