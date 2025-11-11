Мостовой: всё шло к увольнению Станковича из «Спартака» — я говорил это пару недель назад

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера клуба.

«Пару недель назад я говорил, что, скорее всего, что-то произойдёт. Я думал, что это произойдёт в зимнюю паузу. Это произошло немного раньше. С чем это связано? Не мне отвечать. К этому всё шло», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Деян Станкович покидает «Спартак» по соглашению сторон. Он возглавил «Спартак» перед сезоном-2024/2025. Под его руководством красно-белые заняли четвёртое место в прошедшем сезоне в РПЛ и дошли до финала Пути регионов Кубка России.