Месси: новость о завершении карьеры Альбой стала полной неожиданностью

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о будущем завершении карьеры своими партнёрами по команде Жорди Альбой и Серхио Бускетсом по окончании нынешнего сезона МЛС. Ранее эти футболисты вместе выступали за «Барселону».

«По правде говоря, это получилось очень странно, особенно это касается ситуации с Жорди [Альбой], поскольку мы этого не ожидали. С Буси мы говорили об этом больше, и он уже анализировал ситуацию и говорил об этом, но с Жорди это было как гром среди ясного неба: мы этого не ожидали. Однажды он заявил нам в раздевалке, что собирается объявить об уходе из спорта, не делая анонса.

Это было для нас полной неожиданностью, тем удивительнее. Да, это обидно, потому что, помимо того, что мы хорошо друг друга понимаем на поле, мы ещё и друзья. Мы с самого начала решили приехать в Майами вместе. Времени остаётся всё меньше, а момент [окончания карьеры] всё ближе, ещё и потому, что мы из одного поколения, мы всю карьеру провели вместе, и возможность провести последние несколько лет вместе была просто замечательной», — приводит слова Месси Sport.es.