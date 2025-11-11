Скидки
Винисиус — фанатам «Райо Вальекано»: вы платите за целый год, чтобы смотреть на меня

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор несколько раз вступал в перепалку с болельщиками «Райо Вальекано» во время очного матча команд в 12-м туре Ла Лиги (0:0). Об этом сообщает Marca со ссылкой на Movistar.

Испания — Примера . 12-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
0 : 0
Реал Мадрид
Мадрид

Болельщики «Райо Вальекано» кричали Винисиусу, что он ужасен. В ответ на это футболист несколько раз говорил: «Я не ужасен, вам самим это известно».

Также по ходу встречи фанаты хозяев неоднократно скандировали: «Винисиусу – пляжный мяч!». Это скандирование появилось после того, как вингер «сливочных» не смог выиграть «Золотой мяч» в 2024 году.

На один словесных выпадов фанатов соперника бразильский нападающий ответил: «Вы платите за год, чтобы смотреть на меня».

