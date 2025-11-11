Скидки
Генич пожелал удачи исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Романову

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на назначение Вадима Романова на должность исполняющего обязанности главного тренера «Спартака» после ухода из клуба Деяна Станковича.

«Ура! Вадим Юрьевич, удачи!» — написал Генич в своём телеграм-канале.

С июня 2022 года Романов возглавлял молодёжный состав красно-белых. С лета 2024 года специалист работал в тренерском штабе Деяна Станковича.

После 15 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 25 очков и на текущий момент занимает шестое место. В первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Локомотив» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.

