«Поехал на заслуженный отдых». Быстров — об увольнении Станковича из «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров отреагировал на увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

«Отработал Станкович не очень удачно. Попробовал себя в сильном клубе — не получилось. Поехал на заслуженный отдых», — сказал Быстров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сербский специалист занимал указанную должность с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 25 очков и на текущий момент занимает шестое место. В первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Локомотив» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.

Как появился «Спартак»: