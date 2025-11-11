Скидки
Деян Станкович вошёл в топ-10 главных тренеров «Спартака» по количеству победных матчей

Комментарии

Деян Станкович вошёл в топ-10 главных тренеров в истории московского «Спартака» по количеству победных матчей.

Сербский специалист одержал 37 побед во всех турнирах, опередив на одну победу Гильермо Абаскаля.

Рекордсменом по количеству побед на посту главного тренера «Спартака» является Олег Романцев — 325. В топ-3 также входят Константин Бесков (266) и Никита Симонян (210).

Нынешний главный тренер сборной России Валерий Карпин занимает в этом рейтинге пятое место (80).

Деян Станкович покинул пост главного тренера «Спартака» по соглашению сторон. Он возглавил красно-белых перед сезоном-2024/2025. Под его руководством команда заняла четвёртое место в прошедшем сезоне в РПЛ и дошла до финала Пути регионов Кубка России.

