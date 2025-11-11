Согласны ли вы с уходом Деяна Станковича из «Спартака»?

Московский «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды, который он занимал с лета 2024 года «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Согласны ли вы с уходом Деяна Станковича из «Спартака»?»

За период руководства сербского специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 25 очков и на текущий момент занимает шестое место. В первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Локомотив» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.

