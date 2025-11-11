Скидки
Канищев: мне нравился Станкович как тренер — очень удивлён уходом из «Спартака»

Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев отреагировал на новость об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Честно говоря, очень удивлён, не слышал об этой новости. Хотя, с другой стороны, то, что творится в «Спартаке» в последние годы… Ничего удивительного. Там такая чехарда, столько людей, которые рвутся к этому корыту. Они кого угодно увольняли, не только Станковича», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Сербский специалист занимал указанную должность с лета 2024 года. За этот период под руководством Станковича красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

