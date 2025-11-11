Канищев: сейчас назначат в «Спартак» очередного тренера, а потом загнобят, как Станковича

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о будущем тренерской позиции в «Спартаке» после увольнения Деяна Станковича.

«Если честно, я симпатизировал Станковичу. Мне он нравился. Я крайне удивлён. Сейчас назначат очередного переходного персонажа, потом загнобят точно так же. У «Спартака» игровой потенциал с точки зрения футболистов очень невысокий. Здесь нужен человек, который может организовать команду — и только в этом случае добиться результата. Сами игроки, конечно, не соответствуют большим целям. Здесь дело в игроках, а не в тренере», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.