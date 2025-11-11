Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канищев: сейчас назначат в «Спартак» очередного тренера, а потом загнобят, как Станковича

Канищев: сейчас назначат в «Спартак» очередного тренера, а потом загнобят, как Станковича
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о будущем тренерской позиции в «Спартаке» после увольнения Деяна Станковича.

«Если честно, я симпатизировал Станковичу. Мне он нравился. Я крайне удивлён. Сейчас назначат очередного переходного персонажа, потом загнобят точно так же. У «Спартака» игровой потенциал с точки зрения футболистов очень невысокий. Здесь нужен человек, который может организовать команду — и только в этом случае добиться результата. Сами игроки, конечно, не соответствуют большим целям. Здесь дело в игроках, а не в тренере», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
«Спартак» уволил Станковича! Уже известно, кто заменит серба в дерби с ЦСКА! LIVE
Live
«Спартак» уволил Станковича! Уже известно, кто заменит серба в дерби с ЦСКА! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android