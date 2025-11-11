«Спартак» должен тренировать россиянин». Юран подтвердил желание возглавить команду

Тренер Сергей Юран отреагировал на новость об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

— Самое главное, чтобы сейчас руководство «Спартака» приняло правильное решение по тренеру, кого приглашать. Я не раз говорил и повторю ещё раз: в этот клуб тренер должен приходить не просто поработать, а понимать всю степень ответственности перед болельщиками. Ты должен отдавать себе отчёт: если берёшься за дело, то должен расшибиться, но дать результат. Только с таким настроем можно заходить в «Спартак». Иностранцы же в полной мере не понимают, что такое «Спартак», какие у этого клуба традиции и армия болельщиков. Они немножко по-другому всё воспринимают: получилось — получилось, а нет — давайте неустойку, я пошёл. Сколько уже за последние годы таких было? Вот и со Станковичем такая же история вышла. Вроде бы и в Италии поработал, а у «Спартака» результата, к сожалению, ни в прошлом году не было, ни сейчас нет. Это печально.

Поэтому я и говорил всегда, что, по моему мнению, «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который и сам понимает, что это за клуб, и с игроков требует максимальной отдачи и ответственности. Футболисты должны не просто получать зарплату, а биться за команду на пределе возможностей в каждом матче.

— А ваша мечта поработать в «Спартаке» всё ещё жива?

— Не стану лукавить: желание есть. Думаю, каждому человеку, который поиграл в этом клубе, хочется в нём поработать и добиться успеха в качестве тренера, — заявил Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.