Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» должен тренировать россиянин». Юран подтвердил желание возглавить команду

«Спартак» должен тренировать россиянин». Юран подтвердил желание возглавить команду
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер Сергей Юран отреагировал на новость об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

— Самое главное, чтобы сейчас руководство «Спартака» приняло правильное решение по тренеру, кого приглашать. Я не раз говорил и повторю ещё раз: в этот клуб тренер должен приходить не просто поработать, а понимать всю степень ответственности перед болельщиками. Ты должен отдавать себе отчёт: если берёшься за дело, то должен расшибиться, но дать результат. Только с таким настроем можно заходить в «Спартак». Иностранцы же в полной мере не понимают, что такое «Спартак», какие у этого клуба традиции и армия болельщиков. Они немножко по-другому всё воспринимают: получилось — получилось, а нет — давайте неустойку, я пошёл. Сколько уже за последние годы таких было? Вот и со Станковичем такая же история вышла. Вроде бы и в Италии поработал, а у «Спартака» результата, к сожалению, ни в прошлом году не было, ни сейчас нет. Это печально.

Поэтому я и говорил всегда, что, по моему мнению, «Спартак» должен возглавлять российский тренер, который и сам понимает, что это за клуб, и с игроков требует максимальной отдачи и ответственности. Футболисты должны не просто получать зарплату, а биться за команду на пределе возможностей в каждом матче.

— А ваша мечта поработать в «Спартаке» всё ещё жива?
— Не стану лукавить: желание есть. Думаю, каждому человеку, который поиграл в этом клубе, хочется в нём поработать и добиться успеха в качестве тренера, — заявил Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«Спартак» уволил Станковича! Уже известно, кто заменит серба в дерби с ЦСКА! LIVE
Live
«Спартак» уволил Станковича! Уже известно, кто заменит серба в дерби с ЦСКА! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android