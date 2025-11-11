Скидки
Карпин раздавал указания, Писарев показывал пример. Лучшие кадры тренировки сборной России

Карпин раздавал указания, Писарев показывал пример. Лучшие кадры тренировки сборной России
11 ноября сборная России по футболу провела предматчевую тренировку на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, где 12 ноября подопечные Валерия Карпина проведут матч со сборной Перу. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Лучшие кадры тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне соперников.

«Матчи с Перу и Чили – «базовый минимум» или «роскошный максимум»? В нашей ситуации, думаю, это роскошный минимум. Мы с удовольствием хотим посмотреть и на себя, и на футболистов, которые отбираются на чемпионат мира и играют в конкурентной среде», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

