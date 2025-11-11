Карпин раздавал указания, Писарев показывал пример. Лучшие кадры тренировки сборной России

11 ноября сборная России по футболу провела предматчевую тренировку на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, где 12 ноября подопечные Валерия Карпина проведут матч со сборной Перу. Встреча начнётся в 20:00 мск.

Лучшие кадры тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об уровне соперников.

«Матчи с Перу и Чили – «базовый минимум» или «роскошный максимум»? В нашей ситуации, думаю, это роскошный минимум. Мы с удовольствием хотим посмотреть и на себя, и на футболистов, которые отбираются на чемпионат мира и играют в конкурентной среде», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.