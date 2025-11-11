Деменко — о Станковиче: в «Спартаке» назревал внутренний скандал

Бывший полузащитник «Зенита» Максим Деменко отреагировал на увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Разговоры были, ждали до последнего. Всё как-то держалось, но всё к этому шло. Наверное, неожиданно после такой игры с «Ахматом». Для «Спартака» был тяжёлый матч. Не знаю, почему именно сейчас это произошло.

Подождать до зимы было бы правильнее по отношению к тренеру, но, видимо, назревал внутренний скандал. Может, с новым тренером договорились. У «Спартака» есть возможность заплатить деньги тренеру, которые по контракту принадлежат Станковичу. На этом и закрыли тему», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

