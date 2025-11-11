Станкович покинул «Спартак» после пяти дней со слов, что он хочет к жене и дочке

Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды. В четверг, 6 ноября, сербский специалист заявил, что очень устал от происходящего вокруг и хочет домой, к своей жене и дочке. При этом Станкович отметил, что не уходит в отставку. Это произошло после победы красно-белых в матче с «Локомотивом» со счётом 3:1 в 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Станкович занимал должность главного тренера «Спартака» с лета 2024 года. До назначения в московский клуб 47-летний специалист работал в «Ференцвароше», «Сампдории», «Црвене Звезде».

После 15 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 25 очков и на текущий момент занимает шестое место.

