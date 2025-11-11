Скидки
Юран: отставка Станковича читалась — шестое место «Спартака» ни в какие ворота не лезет

Тренер Сергей Юран дал комментарий касательно отставки Деяна Станковича с поста главного тренера московского «Спартака».

«Меня отставка Станковича не удивила — она читалась. Думал, что она даже раньше произойдёт. Это не клуб-середняк, который высоких задач не ставит. Это «Спартак». А «Спартак» всегда ставит перед собой максимальные задачи: чемпионат и Кубок. И тренер в таком клубе должен давать результат. Нужно понимать ответственность перед болельщиками. А если результата нет, нужно предпринимать какие-то меры.

Насколько я могу судить по прессе, «Спартак» в этом сезоне потратил больше всех в России на комплектование команды. Получается, у тренера был карт-бланш: пожалуйста, комплектуй, но дай нам результат. Болельщики заждались чемпионства, а на каком месте сейчас находится «Спартак»? На шестом. Разве для такого клуба это достойное место? Конечно, нет. Эта команда должна бороться за первую-вторую позицию. А шестое место ни в какие ворота не лезет. Поэтому всё предсказуемо и ожидаемо. Наверное, это правильное решение», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

