Сёмин: Станкович отдавался работе в «Спартаке» с душой, хотел сделать что-то своё

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о работе бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в клубе.

«Во-первых, это часть профессии тренера, которую определяет турнирная таблица. Наверное, если турнирная таблица была бы другой, то Станкович продолжил бы работу. Но сегодня такая ситуация. Что можно сказать о его работе? Человек отдавался работе с душой, он хотел сделать в «Спартаке» что-то новое, что-то своё.

Но не всегда получается. У него, на мой взгляд, периодически были какие-то надежды. Однако в большей степени то место, на котором находится команда в РПЛ, — не для «Спартака», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.