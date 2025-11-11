Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Станкович отдавался работе в «Спартаке» с душой, хотел сделать что-то своё

Сёмин: Станкович отдавался работе в «Спартаке» с душой, хотел сделать что-то своё
Комментарии

Известный российский тренер Юрий Сёмин высказался о работе бывшего главного тренера московского «Спартака» Деяна Станковича в клубе.

«Во-первых, это часть профессии тренера, которую определяет турнирная таблица. Наверное, если турнирная таблица была бы другой, то Станкович продолжил бы работу. Но сегодня такая ситуация. Что можно сказать о его работе? Человек отдавался работе с душой, он хотел сделать в «Спартаке» что-то новое, что-то своё.

Но не всегда получается. У него, на мой взгляд, периодически были какие-то надежды. Однако в большей степени то место, на котором находится команда в РПЛ, — не для «Спартака», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Деменко — о Станковиче: в «Спартаке» назревал внутренний скандал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android