Юпамекано: думаю, что я один из лучших центральных защитников в мире

27-летний защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано рассказал, что считает себя одним из лучших на своей позиции.

«Думаю, что я один из лучших центральных защитников в мире. Но есть и много других отличных защитников, таких как Вильям Салиба, Ибраима Конате. Считаю, что меня окружают лучшие, будь то сборная Франции или «Бавария», — приводит слова Юпамекано FFF TV.

Юпамекано выступает за «Баварию» с 2021 года и является одним из ключевых защитников команды. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.