Денис Глушаков: ничем особенным Станкович в «Спартаке» не запомнился

Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Глушаков высказался об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых.

— Чем запомнился вам период работы Станковича в «Спартаке»?
— Ничем особенным. Год назад команда показала хорошую осеннюю часть чемпионата. Затем «Спартак» как играл, так и играет — занимает пятое-шестое места. Если бы Станкович выиграл что-то, то запомнилось бы. А так – ничего не выиграл.

Убрали его — такова ноша тренера, специалиста: без результата всегда будет виноват тренер и его будут увольнять. Это было, есть и будет, — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Комментарии
