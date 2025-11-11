Шнякин назвал главный вопрос, который хотел бы задать ушедшему из «Спартака» Станковичу

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака», о котором было объявлено сегодня, 11 ноября.

«К сожалению, не был последним интервьюировавшим Станковича. Вопросов — масса. Но мой главный звучал бы так: «Деян, в какой момент что-то пошло не так?»

Жутко интересно. Думаю, с учётом импульсивности Станковича он скоро об этом расскажет.

Да, после поражения от «Динамо» Мх в Кубке я писал, что всё можно вернуть. И дисквал Деяна мне виделся полезной терапией, которая могла бы вывести «Спартак» из кризиса. Мне жаль. Станкович — мощный персонаж, большущий игрок, было увлекательно брать у него вью — ему, кстати, всегда нравились вопросы тактического содержания. Мне всегда нравились публиковать в канале видосы с его голами и моментами в Италии.

Мне хотелось увидеть ещё одно московское дерби со Станковичем на лавке. Но — пора. Как бы ни была хороша та огненная семиматчевая победная серия («Спартак» побеждал с 13-го по 19-й тур в Мир РПЛ сезона-2024/2025. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

