Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шнякин назвал главный вопрос, который хотел бы задать ушедшему из «Спартака» Станковичу

Шнякин назвал главный вопрос, который хотел бы задать ушедшему из «Спартака» Станковичу
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака», о котором было объявлено сегодня, 11 ноября.

«К сожалению, не был последним интервьюировавшим Станковича. Вопросов — масса. Но мой главный звучал бы так: «Деян, в какой момент что-то пошло не так?»

Жутко интересно. Думаю, с учётом импульсивности Станковича он скоро об этом расскажет.

Да, после поражения от «Динамо» Мх в Кубке я писал, что всё можно вернуть. И дисквал Деяна мне виделся полезной терапией, которая могла бы вывести «Спартак» из кризиса. Мне жаль. Станкович — мощный персонаж, большущий игрок, было увлекательно брать у него вью — ему, кстати, всегда нравились вопросы тактического содержания. Мне всегда нравились публиковать в канале видосы с его голами и моментами в Италии.

Мне хотелось увидеть ещё одно московское дерби со Станковичем на лавке. Но — пора. Как бы ни была хороша та огненная семиматчевая победная серия («Спартак» побеждал с 13-го по 19-й тур в Мир РПЛ сезона-2024/2025. — Прим. «Чемпионата»)», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Денис Глушаков: ничем особенным Станкович в «Спартаке» не запомнился

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android