Главная Футбол Новости

Юпамекано — о возможном переходе в «ПСЖ»: я сосредоточен на «Баварии» и сборной

Комментарии

27-летний защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано высказался о возможном переходе в «ПСЖ».

«ПСЖ» — очень большой клуб с отличным тренером и великолепными игроками. Но сейчас я не думаю об этом. Я сосредоточен на «Баварии» и сборной. Сезон длинный. У меня есть агент для этого. Как я уже сказал, я сосредоточен на «Баварии» и надеюсь, что мы достигнем своих целей в конце сезона», — приводит слова Юпамекано FFF TV.

Юпамекано выступает за «Баварию» с 2021 года и является одним из ключевых защитников команды. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 15 матчах за клуб во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

Новости. Футбол
