«Не с улицы пришёл». Экс-тренер Вадима Романова охарактеризовал нового и. о. «Спартака»

«Не с улицы пришёл». Экс-тренер Вадима Романова охарактеризовал нового и. о. «Спартака»
Бывший тренер Вадима Романова в белорусском «Нафтане» Игорь Ковалевич охарактеризовал нового исполняющего обязанности главного тренера московского «Спартака».

«Не то чтобы я сильно удивился этой новости — я её просто принял. Всё же когда-то начинается. Не назначили бы его — назначили бы другого. Мы не так долго с Вадимом работали — года полтора-два, но и за это время он зарекомендовал себя великолепным игроком и думающим, понимающим футбол человеком. На поле такие футболисты являются настоящими помощниками тренера. Романов знал, как правильно развивать атаку, как правильно обороняться. Думающий игрок, одним словом. Ни одной отрицательной характеристики ему дать не могу.

Пожелать ему могу только удачи. Он принял великий клуб России и Советского Союза, команду с большими традициями. Жизнь даёт ему шанс. Другой вопрос — как он им воспользуется. А совет ему от меня простой: делать свою работу искренне и честно. А авторитета, знаний ему должно хватить, чтобы убедить руководство в своей профпригодности. Он же не с улицы пришёл в «Спартак». Если определённые люди ему такой шанс дали — грех не воспользоваться. Если он применит все свои знания и умения, думаю, всё получится», — рассказал Ковалевич корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

