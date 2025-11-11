Скидки
Главная Футбол Новости

«Как всё глупо и несвоевременно». Губерниев — об увольнении Станковича из «Спартака»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака», который он занимал с лета 2024 года.

«Как всё глупо и несвоевременно! Раньше надо было увольнять Станковича! Но он состав стабилизировал наконец-то и дважды победил… И на тебе! Теперь рассматриваются три кандидата на пост тренера «Спартака», все иностранцы! Дон Альберто Сальватьерра, его сын Луис Альберто и бывший архитектор, ныне тренер Мендисабаль! Они справятся, ФК «Рабыня Изаура» уже вытащили из кризиса! (дон Альберто Сальватьерра и его сын Луис Альберто Сальватьерра являются персонажами мексиканского сериала «Богатые тоже плачут». — Прим. «Чемпионата»)» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

