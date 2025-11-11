Агент игрока «Наполи» Лоботки: Конте для Станислава как отец

Бранислав Ярушек, агент полузащитника «Наполи» Станислава Лоботки, объяснил свои слова на тему возможного ухода игрока из клуба. Ранее представитель футболиста заявил, что Лоботке с учётом своего возраста непросто справляться с требованиями тренера Антонио Конте, что может стать причиной трансфера хавбека. Помимо этого, агент тогда заявил, что Лоботка может попросить его организовать свой трансфер, если Конте останется в команде.

«Меня это очень сильно удивило, ведь слова были вырваны из контекста. Да, я принимаю участие в одном из подкастов в Словакии, где мы обсуждаем сборную и футболистов. В том выпуске я говорил о Лоботке в положительном ключе.

Ближе к концу я заявил, что работать с Антонио Конте трудно, поскольку это очень требовательный тренер, однако я сказал это в позитивном смысле, ведь это тренер-победитель. Затем я пошутил, что Станислав, возможно, устал и хочет, чтобы я поработал над его трансфером следующим летом, но это просто шутка.

Все участники разговора понимали, что я агент и каждый трансфер для меня — огромная работа. Каждый, кто слушал подкаст в оригинале сможет подтвердить, что я пошутил.

Точно скажу: все знают, что Конте для Лоботки как отец, это никогда не изменится. Уверен, вместе они ещё выиграют немало трофеев», — сказал Ярушек в интервью для crcnews.