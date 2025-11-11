Гендиректор «Ювентуса» высказался о продлении контракта с Влаховичем

Генеральный директор «Ювентуса» Дамьен Комолли высказался о продлении контракта с 25-летним нападающим клуба Душаном Влаховичем.

«Мы достигли соглашения с Душаном Влаховичем, что поговорим об этом в конце сезона. Есть твёрдое соглашение между нами и футболистом ещё с прошлого лета», — приводит слова Комолли Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В нынешнем сезоне футболист провёл 15 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу. Действующий контракт 25-летнего форварда с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.