«Это прям ужас». Смолов раскритиковал защитника «Спартака» Денисова

Бывший нападающий сборной России Фёдор Смолов подверг критике крайнего защитника «Спартака» Даниила Денисова.

«Я уверен, что Даниил Денисов — неплохой парень. Уверен, что он спокойный, абсолютно работяга, но как он играет… Честно, я в шоке, что этот человек находится в стартовом составе московского «Спартака». Я клянусь! Это прям ужас. Как это возможно? Что значит «добегает»? Это единственный комплимент, который можно употребить в его сторону?

Клянусь, я специально смотрю за ним, я его хейтер, отвечаю. Это несправедливо, я необъективен в его адрес. Я за ним прям пристально слежу. Меня удивляет отсутствие какой-либо созидательной мысли у человека, который играет за футбольный клуб «Спартак» Москва в стартовом составе», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

В нынешнем сезоне Денисов принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

