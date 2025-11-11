Роберто Манчини заключил соглашение с катарским «Аль-Саддом» — Романо

Экс-тренер «Зенита», «Интера» и сборной Италии Роберто Манчини завтра, 12 ноября, вылетит в Доху, чтобы подписать контракт с катарским «Аль-Саддом». Итальянский специалист станет новым главным тренером команды, сообщает Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

Ранее появилась информация, что катарский клуб улучшил своё первоначальное предложение специалисту, которое Манчини принял.

Манчини в качестве футболиста выступал за «Болонью», «Сампдорию» и «Лацио». В роли тренера он работал в «Лацио», «Интере», «Манчестер Сити», «Галатасарае» и «Зените» в сезоне-2017/2018. Со сборной Италии специалист выиграл чемпионат Европы в 2020 году.