Полузащитник «Ромы» Коне: Дешам сказал, что я недооценён? В каком-то смысле я согласен

Полузащитник «Ромы» и сборной Франции Ману Коне поделился впечатлениями от выступления за национальную команду.

«Я доволен своим прогрессом, ведь меня вызвали в сборную, я нахожусь среди лучших. Надеюсь, что продолжу в том же духе и смогу оправдать доверие, которое оказали мне мои товарищи по команде и особенно тренер.

Когда ты только начинаешь свою карьеру в сборной, то продолжаешь учиться. Стараюсь оправдывать на поле надежды, ожидаю, что так будет и дальше.

Сразу понял, что в сборной не будет времени на раскачку, нужно сразу себя проявить должным образом. Именно это я всегда и стараюсь делать, руководствуясь интересами команды.

Дешам сказал, что я недооценён? В каком-то смысле я согласен. Я не стремлюсь находиться в центре внимания, ведь я переехал за границу на довольно раннем этапе карьеры, люди во Франции знают меня не так хорошо. Думаю, они что-то узнали обо мне после моих недавних матчей за сборную», — сказал Коне в интервью для L'Équipe.