Погребняк: мне кажется, во втором круге «Пари НН» будет не хуже, чем сейчас «Динамо»

Бывший нападающий «Штутгарта» Павел Погребняк считает, что следует поддержать главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского.
«Нужно поддержать Шпилевского. Когда я играл за «Штутгарт», мы очень тесно общались, можно сказать, семьями. Молодой, амбициозный парень. Да, турнирная таблица оставляет желать лучшего в плане результатов, но, мне кажется, во втором круге «Пари НН» будет не хуже, чем сейчас «Динамо». Месте так на 10-м», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.
После 15 туров Мир Российской Премьер-Лиги нижегородская команда набрала восемь очков и занимает последнее, 16-е место. Московское «Динамо» заработало 17 очков и располагается на 10-й строчке.
Шпилевский играл в юношеских командах «Штутгарта». Также белорусский специалист начал тренерскую карьеру в академии «швабов» (2011-2013). Погребняк являлся футболистом «Штутгарта» с 2009 по 2012 год.
