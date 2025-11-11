Скидки
Камавинга и Кунде не приняли участие в командных занятиях сборной Франции

23-летний полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга и 26-летний защитник «Барселоны» Жюль Кунде не участвовали в групповой тренировке сборной Франции, сообщает RMC Sport.

Игроки покинули тренировку после того, как их товарищи по команде закончили раздавать автографы и позировать для селфи с публикой. Футболисты тренировались по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.Ожидается, что они вернутся в состав перед матчем с Украиной в четверг 13 ноября, который состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 22:45 МСК
Франция
Не начался
Украина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Франции занимает первое место в своей отборочной группе на ЧМ-2026, набрав 10 очков после четырёх встреч.

