Камавинга и Кунде не приняли участие в командных занятиях сборной Франции

23-летний полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга и 26-летний защитник «Барселоны» Жюль Кунде не участвовали в групповой тренировке сборной Франции, сообщает RMC Sport.

Игроки покинули тренировку после того, как их товарищи по команде закончили раздавать автографы и позировать для селфи с публикой. Футболисты тренировались по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.Ожидается, что они вернутся в состав перед матчем с Украиной в четверг 13 ноября, который состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже.

Сборная Франции занимает первое место в своей отборочной группе на ЧМ-2026, набрав 10 очков после четырёх встреч.