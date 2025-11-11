Скидки
«Челси» нацелился на покупку воспитанника «Реала» — Caught Offside

«Челси» нацелился на покупку воспитанника «Реала» — Caught Offside
«Челси» направил официальный запрос о доступности для трансфера атакующего полузащитника «Комо» Нико Паса. В лондонском клубе считают, что в ближайшие годы стоимость 21-летнего футболиста может вырасти до € 100 млн. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «синим» может помешать мадридский «Реал», воспитанником которого является Пас. «Сливочные» обладают правом выкупа хавбека за € 9 млн в 2026 году и за € 10 млн – в 2027 году. Кроме того, интерес к аргентинскому игроку проявляет «Интер», готовящий предложение о его покупке в размере € 58 млн.

В нынешнем сезоне Пас принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

