Полузащитник «Ромы» Коне высказался о сравнениях с Канте

Полузащитник «Ромы» Коне высказался о сравнениях с Канте
Полузащитник «Ромы» и национальной команды Франции Ману Коне отреагировал на сравнения с полузащитником «трёхцветных» и саудовского клуба «Аль-Иттихад» Н'Голо Канте.

«Он полузащитник мирового класса. Мне было 15 лет, когда он начал играть за сборную Франции. Это просто невероятно, и он привносит свой опыт в команду. Играть с ним — это просто фантастика, ты постоянно учишься.

Для меня сыграть на чемпионате мира было бы осуществлением мечты. Это сразу становится твоей мечтой, как только начинаешь играть в футбол. Сейчас мы очень близки к успеху, но нужно сохранять концентрацию и приложить усилия», — сказал Коне в интервью для L'Équipe.

