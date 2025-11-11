Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за Нико Шлоттербека — TEAMtalk

«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за Нико Шлоттербека — TEAMtalk
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» следит за центральным защитником дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеком. Об этом сообщает TEAMtalk.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Ливерпуля» к футболисту сборной Германии.

По информации источника, «шмели» испытывают финансовые трудности, по этой причине выгодное предложение может побудить клуб продать 25-летнего футболиста. Подчёркивается, что на текущий момент в гонке за трансфер Шлоттербека лидирует «Барселона».

В нынешнем сезоне защитник «Боруссии» принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» ведёт переговоры с защитником сборной Германии — DaveOCKOP

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android