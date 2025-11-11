«МЮ» может побороться с «Ливерпулем» за Нико Шлоттербека — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» следит за центральным защитником дортмундской «Боруссии» Нико Шлоттербеком. Об этом сообщает TEAMtalk.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Ливерпуля» к футболисту сборной Германии.

По информации источника, «шмели» испытывают финансовые трудности, по этой причине выгодное предложение может побудить клуб продать 25-летнего футболиста. Подчёркивается, что на текущий момент в гонке за трансфер Шлоттербека лидирует «Барселона».

В нынешнем сезоне защитник «Боруссии» принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

