«Барселона» проконсультировалась с врачом по поводу травмы Ямаля — MD

«Барселона» проконсультировалась с бельгийским врачом, специализирующимся на пубалгии (хроническая боль внизу живота и в паху), который вылечил более 3000 случаев в спорте, для оценки недавней травмы нападающего Ламина Ямаля, сообщает Mundo Deportivo.

Выводы специалиста обнадёживают: он считает, что игрок находится в хорошем состоянии, и одобряет план лечения, реализованный медицинским штабом «Барселоны», как с точки зрения физической подготовки, так и физиотерапии. Специалист подчёркивает важность лечения пубалгии как можно скорее.

Однако футболисту необходимо продолжать тщательно следовать рекомендациям врачей и физиотерапевтов, чтобы поддерживать форму и не допустить рецидива боли.

Ямаль был исключён из состава сборной Испании на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с командами Грузии и Турции по медицинским причинам. Это произошло без согласования с медицинским штабом сборной, что вызвало удивление и недовольство тренерского штаба.