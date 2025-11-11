Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» проконсультировалась с врачом по поводу травмы Ямаля — MD

«Барселона» проконсультировалась с врачом по поводу травмы Ямаля — MD
Аудио-версия:
Комментарии

«Барселона» проконсультировалась с бельгийским врачом, специализирующимся на пубалгии (хроническая боль внизу живота и в паху), который вылечил более 3000 случаев в спорте, для оценки недавней травмы нападающего Ламина Ямаля, сообщает Mundo Deportivo.

Выводы специалиста обнадёживают: он считает, что игрок находится в хорошем состоянии, и одобряет план лечения, реализованный медицинским штабом «Барселоны», как с точки зрения физической подготовки, так и физиотерапии. Специалист подчёркивает важность лечения пубалгии как можно скорее.

Однако футболисту необходимо продолжать тщательно следовать рекомендациям врачей и физиотерапевтов, чтобы поддерживать форму и не допустить рецидива боли.

Ямаль был исключён из состава сборной Испании на ноябрьские матчи отбора ЧМ-2026 с командами Грузии и Турции по медицинским причинам. Это произошло без согласования с медицинским штабом сборной, что вызвало удивление и недовольство тренерского штаба.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 5-й тур
15 ноября 2025, суббота. 20:00 МСК
Грузия
Не начался
Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Официально
Ламин Ямаль исключён из сборной Испании, Федерация футбола страны сделала заявление
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android