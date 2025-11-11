Продолжительность работы последних пяти главных тренеров «Спартака»
Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых, представленного в этой должности летом 2024 года.
Продолжительность работы последних пяти главных тренеров «Спартака»:
- Деян Станкович (июнь 2024 года — ноябрь 2025 года);
- Гильермо Абаскаль (июнь 2022 года — апрель 2024 года);
- Паоло Ваноли (декабрь 2021 года — июнь 2022 года);
- Руй Витория (май 2021 года — декабрь 2021 года);
- Доменико Тедеско (октябрь 2019 года — май 2021 года).
После 15 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 25 очков и на текущий момент занимает шестое место. В первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Локомотив» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.
Материалы по теме
Как появился «Спартак»:
Комментарии