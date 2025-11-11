Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера красно-белых, представленного в этой должности летом 2024 года.

Продолжительность работы последних пяти главных тренеров «Спартака»:

Деян Станкович (июнь 2024 года — ноябрь 2025 года);

Гильермо Абаскаль (июнь 2022 года — апрель 2024 года);

Паоло Ваноли (декабрь 2021 года — июнь 2022 года);

Руй Витория (май 2021 года — декабрь 2021 года);

Доменико Тедеско (октябрь 2019 года — май 2021 года).

После 15 туров нынешнего сезона Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 25 очков и на текущий момент занимает шестое место. В первой встрече 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России красно-белые победили «Локомотив» со счётом 3:1. Ответная игра состоится 26 ноября.

Как появился «Спартак»: