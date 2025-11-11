Полузащитник «Барселоны» де Йонг высказался о значимости Левандовского для команды

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг перед матчем со сборной Польши высоко отозвался о своём одноклубнике Роберте Левандовском, который выступает за польскую национальную команду.

«С возвращением Левандовского [после травмы] наша команда определённо стала сильнее: его вклад огромен, все это знают. Роберт доказывает это уже почти 15 или 20 лет, постоянно забивая голы. Он нападающий мирового класса», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

Левандовски выступает в составе «блауграны» с лета 2022 года. В нынешнем клубном сезоне нападающий принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.