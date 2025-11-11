Cпортивный директор «Сантоса» высказал слова поддержки Неймару

Cпортивный директор «Сантоса» Александре Маттос высказал слова поддержки нападающему своей команды Неймару.

«Гениев не понимают, но они тоже люди. Вот кто ты — гений. Брат мой, ты никогда не будешь одинок. Будь уверен, я здесь, чтобы принять все тяготы жизни вместе с тобой. Твоя семья, твои друзья и товарищи по команде рядом. Я всегда с тобой! В хорошие времена и особенно в трудные… Мы вместе», — написал Маттос на своей странице в социальной сети Х.

Ранее появилась информация, что в «Сантосе» уже не в восторге от нападающего. Игроки и персонал возмущены поведением бывшего игрока «Барселоны» и «ПСЖ». В некоторые моменты встреч они чувствовали себя униженными, особенно в матче с «Фламенго», где звёздный форвард жаловался на некоторых товарищей по команде, а также на командную игру.

Физическое состояние игрока пока не убеждает главного тренера сборной Бразилии Карло Анчелотти в необходимости его присутствия в национальной команде.