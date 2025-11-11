Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, почему в «Спартаке» решили назначить и. о. главного тренера Романова

Стало известно, почему в «Спартаке» решили назначить и. о. главного тренера Романова
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство «Спартака» решило назначить и. о. тренера Вадима Романова, потому что высоко ценит умение специалиста находить общий язык с игроками. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он не принимал ключевых решений, но к нему хорошо относились и любили. Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов – авторитет, особенно для россиян.

По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры. Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу», — добавил источник «Чемпионата».

Сегодня, 11 ноября, красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

Материалы по теме
Генич пожелал удачи исполняющему обязанности главного тренера «Спартака» Романову

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android