Стало известно, почему в «Спартаке» решили назначить и. о. главного тренера Романова

Руководство «Спартака» решило назначить и. о. тренера Вадима Романова, потому что высоко ценит умение специалиста находить общий язык с игроками. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Он не принимал ключевых решений, но к нему хорошо относились и любили. Команда его принимает, уважает и будет воспринимать. Романов – авторитет, особенно для россиян.

По этой причине руководство решилось на увольнение Станковича и назначение Романова без готовой кандидатуры. Вадим в состоянии продержаться даже до зимы. Команда Романову доверяет больше, чем Станковичу», — добавил источник «Чемпионата».

Сегодня, 11 ноября, красно-белые объявили об уходе Деяна Станковича с поста главного тренера команды.

