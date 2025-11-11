Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вадим Романов: биография и. о. главного тренера «Спартака»

Во вторник, 11 ноября, «Спартак» объявил, что Вадим Романов будет исполнять обязанности главного тренера красно-белых после ухода из клуба Деяна Станковича.

47-летний специалист является воспитанником школы московского «Спартака», за вторую команду которого он провёл 49 матчей. В этих встречах Романов отметился семью голами.

После «Спартака» бывший защитник играл за липецкий «Металлург», «Химки», «Краснознаменск», «Орёл», «СКА-Энергия», «Звезда Серпухов», «Нафтан», «Ставрополье».

С августа 2020 по июнь 2021 года Романов занимал пост главного тренера Академии «Спартак» им. Ф. Черенкова. В качестве старшего тренера работал с командами 2009, 2000, 2001, 2003, 2004 годов рождения. В качестве тренера (помощника старшего тренера) — с командами 2006, 2001, 2000, 2008, 2010, 2009 годов рождения.

Неоднократный победитель зимнего и летнего первенств Москвы. Серебряный призёр Кубка РФС U17 (2017), серебряный призёр международного турнира Cesaraugusta U16 (2019), бронзовый призёр первенства России U16 (2016), серебряный призёр Юношеской футбольной лиги — 1 (2022). 1 июня 2022 года возглавил молодёжный состав «Спартака».

Летом 2024 года российский специалист вошёл в тренерский штаб Деяна Станковича.

Как появился «Спартак»: