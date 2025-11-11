Скидки
Полузащитник «Барселоны» де Йонг: в этом клубе я чувствую себя ценным и важным

Полузащитник «Барселоны» и сборной Нидерландов Френки де Йонг рассказал, почему решил продолжить выступать за каталонский клуб, несмотря на интерес к нему со стороны других элитных команд.

«Всегда были интересующиеся клубы, но я никогда на это не обращал внимания. Футбол, конечно, самое главное, и я думаю, что у нас есть команда, с которой мы можем бороться за важнейшие титулы. Я чувствую себя ценным и важным. Нашей семье здесь комфортно, мы здесь как дома.

Должен ли я ехать в Премьер-лигу, чтобы доказать свою состоятельность? Не думаю. Предложения были, но я счастлив в «Барселоне». Премьер-лига сейчас, без сомнения, лучшая лига, как и Ла Лига лет 10 назад. Но это не значит, что нужно играть там, чтобы доказать, что ты отличный игрок. С «Барселоной» я уже осуществил эту детскую мечту», — приводит слова де Йонга Mundo Deportivo.

