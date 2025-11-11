Смолов и Погребняк оставили прогноз на команды, которые вылетят из РПЛ

Бывший нападающие сборной России Фёдор Смолов и Павел Погребняк сделали предположения, какие из команд покинут Мир Российскую Премьер-Лигу по окончании нынешнего сезона.

Смолов: Те, кто в зоне вылета, те и вылетят.

Погребняк: Давайте начнём с 15-го места [«Сочи»], 34 пропущенных, никуда не годится. Остановлюсь на этой кандидатуре. И, конкуренция будет между Махачкалой, «Оренбургом» и «Пари НН», — сказали Смолов и Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров РПЛ в зоне прямого вылета находятся «Пари НН» и «Сочи», набравшие по восемь очков. В зоне переходных матчей располагаются «Оренбург» (11) и «Крылья Советов» (14). На 12-й строчке находится махачкалинское «Динамо» — 14 очков.

Самые титулованные футбольные клубы России: