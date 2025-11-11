Погребняк: «Зенит» уйдёт на зимний перерыв первым и выиграет золотые медали

Бывший нападающий «Зенита» и «Штутгарта» Павел Погребняк высказался по поводу предстоящих игр команды из Санкт-Петербурга с «Пари НН» и «Акроном» в Мир Российской Премьер-Лиге, а также перспектив перед зимней паузой.

«У «Зенита» следующие игры — шесть очков. «Зенит» уйдёт на зимний перерыв первым и выиграет золотые медали, нужно отпраздновать очередное 100-летие», — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров чемпионата России «Зенит» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар», у которого 33 очка. В топ-3 также входит ЦСКА (30 очков).