«МЮ» интересен Эллиот Андерсон, «Ноттингем Форест» требует £ 100-120 млн за трансфер — Sky

«Манчестер Юнайтед» проявляет конкретный интерес к 22-летнему футболисту «Ноттингем Форест» Эллиоту Андерсону. Об этом сообщает журналист Sky Sport Germany Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, «лесникам» известно об интересе «красных дьяволов» к Андерсону, однако они настаивают на продаже полузащитника за сумму в размере £ 100-120 млн (€ 114-134 млн).

Ранее интернет-портал Caught Offside сообщал, что «Ноттингем Форест» оценивает англичанина в £ 70 млн (€ 79,8 млн).

В текущем сезоне Андерсон принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

