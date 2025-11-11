Погребняк: «Балтика» — физически мощная команда

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Павел Погребняк поделился мнением о стиле игры калининградской «Балтики». На данный момент эта команда с 28 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Не кажется, что «Балтика» похожа на британскую команду по стилю? Они толкаются, бьются, забивают из аутов.

— Нормальная практика для андердога, чисто физически мощная команда. Кому, если не «Балтике», использовать стандарты.

— Ты играл с Бевеевым в «Урале», он тогда демонстрировал такие навыки аутов?

— С Талалаевым я работал, когда мне было 17 лет, он помогал Скале в «Спартаке». У этого человека огромный опыт, он прошёл ступени от помощника до главного тренера. Он знает, как использовать высокие качества Бевеева, раскрыл игру руками. Что касается самого Бевеева, в «Урале» он не выделялся, его не вызывали в сборную, он был на подступе к основному составу, и посмотрите, что сейчас. Не помню, чтобы он так бросал ауты. Он и не играл, — сказал Погребняк в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.