Ховард Уэбб поддержал решение арбитра отменить гол «Ливерпуля» в матче с «Манчестер Сити»

Бывший арбитр ФИФА Ховард Уэбб поддержал решение судьи Криса Каваны отменить гол «Ливерпуля» в ворота «Манчестер Сити» (0:3) в матче 11-го тура английской Премьер-лиги.

Англия — Премьер-лига . 11-й тур
09 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
3 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Холанд – 29'     2:0 Гонсалес – 45+3'     3:0 Доку – 63'    

«Когда ван Дейк направляет мяч головой вперед, в этот момент мы должны вынести решение о наличии офсайда у Робертсона. Мы знаем, что он не касается мяча, но что он делает? Ну, когда мяч движется к нему, в трёх ярдах от ворот, прямо посередине штрафной площади, он делает это явное движение, чтобы поднырнуть под мяч», — сказал Уэбб на YouTube-канале Match Officials Mic’d Up.

На 38-й минуте встречи Вирджил ван Дейк после подачи с углового от Мохамеда Салаха отправил мяч в сетку ворот «Манчестер Сити» и сравнял счёт. Однако арбитр при помощи VAR отменил гол, посчитав, что защитник Эндрю Робертсон, находившийся в офсайде, своими движениями мешал вратарю.

«Ливерпуль» направил запрос в судейскую комиссию из-за отменённого гола ван Дейка — ESPN
