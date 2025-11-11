Комментатор Казанский: тренер «Спартака» — самая сложная работа в российском футболе

Ведущий и комментатор Денис Казанский прокомментировал увольнение Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Увольнение Станковича уже вчерашние новости. Сомнений было примерно столько же, сколько в последовательном чередовании ноября и декабря.

То, почему всё это произошло, важно анализировать в офисе в Тушине. Потому что всё последнее время руководство «Спартака» не наступало на грабли, а ходило по ним. Тренер «Спартака» — самая сложная работа в российском футболе. Максимальное давление СМИ и болельщиков.

Кто бы ни пришёл в «Спартак», попадёт в прокрустово ложе ожиданий. И это большая… привилегия. Всё последнее время в нём оказывался тренер, который приходил расти вместе с командой и меняться с ней. Он нравился и получал полный контроль над своей судьбой. Это, на мой взгляд, сомнительная стратегия.

Необходим тот, кто несёт в себе проверенное качество, доказанное. Не спонтанное или добытое прямо сейчас в лабораторных условиях. Есть ли такой тренер сейчас среди нашей элиты? Сомневаюсь.

Сомневаются ли в Тушине — вот в чём вопрос?» — написал Казанский в своём телеграм-канале.