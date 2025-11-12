Скидки
Главная Футбол Новости

«Играли паршиво». Смолов высказался о матче «Динамо» с «Акроном» в 15-м туре РПЛ

«Играли паршиво». Смолов высказался о матче «Динамо» с «Акроном» в 15-м туре РПЛ
Бывший нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением об игре бело-голубых в матче с «Акроном» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече московская команда уступила со счётом 1:2.

Мир Российская Премьер-лига . 15-й тур
08 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 2
Акрон
Тольятти
0:1 Пестряков – 62'     0:2 Лончар – 80'     1:2 Сергеев – 88'    

«Играли паршиво. Знаю, что болельщики «Динамо» сильно переживают, но по матчу с «Акроном», прям плохо. Непонятно, за счёт чего [могли победить]. Но и то были моменты. Эти нелепые ситуации, как со вторым голом «Акрона», у «Динамо» происходят в каждом матче, после которого они получают гол в свои ворота. Мне кажется, это говорит о том, что внутри у них не всё в порядке. Из матча в матч не могут происходить такие ситуации, если у тебя всё супер», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место.

Самая крупная победа «Динамо»:

