«Играли паршиво». Смолов высказался о матче «Динамо» с «Акроном» в 15-м туре РПЛ

Бывший нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поделился мнением об игре бело-голубых в матче с «Акроном» в 15-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. В этой встрече московская команда уступила со счётом 1:2.

«Играли паршиво. Знаю, что болельщики «Динамо» сильно переживают, но по матчу с «Акроном», прям плохо. Непонятно, за счёт чего [могли победить]. Но и то были моменты. Эти нелепые ситуации, как со вторым голом «Акрона», у «Динамо» происходят в каждом матче, после которого они получают гол в свои ворота. Мне кажется, это говорит о том, что внутри у них не всё в порядке. Из матча в матч не могут происходить такие ситуации, если у тебя всё супер», — сказал Смолов в шоу SMOL FM на канале BetBoom Sports.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» с 17 очками занимает 10-е место.

Самая крупная победа «Динамо»: